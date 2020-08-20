ЗМІ оприлюднили зарплату міністра спорту Гутцайта

В Україні все ще діють карантинні обмеження для зарплат чиновників – максимум 47 230 гривень. Але в липні в Кабміні Дениса Шмигаля були щасливці, які заробили значно більше.

Зокрема, за інформацією аналітичного сайту "Слово і Діло", який оприлюднив заробітні плати працівників Міністерства молоді та спорту України за липень 2020 року, міністр спорту Вадим Гутцайт отримав 102 533 гривні (з урахуванням відпускних і матеріальної допомоги), а його заступник з питань європейської інтеграції Валерій Жалдак - 92 479 грн.

Цікаво, що в міністерстві також працює колишня біатлоністка Ніна Лемеш, зарплата якої не вийшла за гранично допустиму прем'єр-міністром грань і становила 47 230 грн.