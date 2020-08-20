Напередодні "Баварія" завдала поразки "Ліону" в рамках півфіналу Ліги чемпіонів (3:0).
Один з голів - на рахунку 31-річного Роберта Левандовського.
Таким чином поляк продовжив свою забивну серію в цьому турнірі. Роберт забивав голи в кожному з дев'яти матчів "Баварії" в ЛЧ цього сезону.
Єдиним поєдинком, в якому Левандовського не було в складі мюнхенців, став підсумковий матч групового етапу проти "Тоттенгема" (3:1).
Додамо, що також 9 матчів поспіль забивав у ЛЧ голландець Рууд Ван Ністелрой (2002/03, "Манчестер Юнайтед").
Кращий від них показник має лише Кріштіану Роналду - 11 матчів поспіль (2017/18, "Реал").
9 - Bayern’s Robert Lewandowski has now scored in nine consecutive @ChampionsLeague games; only Ruud Van Nistelrooy in 2003 (9) and Cristiano Ronaldo in 2018 (11) have scored in as many successive matches in the competition’s history. Phenom. #UCL pic.twitter.com/EbEuoAxjIP— OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2020
Зазначимо, що зараз на рахунку польського форварда - 15 голів у турнірі сезону-2019/20, а оскільки "Баварія" зіграє 23 серпня в фіналі проти ПСЖ, то у гравця є шанси повторити або перевершити рекорд Роналду, у якого 17 забитих голів у ЛЧ за сезон.
⚽ - Most Champions League goals in a single season— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020
17 - Cristiano Ronaldo (2013/14)
16 - Cristiano Ronaldo (2015/16)
15 - Cristiano Ronaldo (2017/18)
15 - @lewy_official (2019/20) +1
14 - Lionel Messi (2011/12)#UCL #OLFCB
Огляд матчу "Баварія" - "Ліон" - на сайті офіційного мовника Ліги чемпіонів.