Це другий кращий результат в історії турніру.

Роберт Левандовскі забиває третій гол у ворота "Ліона"

Напередодні "Баварія" завдала поразки "Ліону" в рамках півфіналу Ліги чемпіонів (3:0).

Один з голів - на рахунку 31-річного Роберта Левандовського.

Таким чином поляк продовжив свою забивну серію в цьому турнірі. Роберт забивав голи в кожному з дев'яти матчів "Баварії" в ЛЧ цього сезону.

Єдиним поєдинком, в якому Левандовського не було в складі мюнхенців, став підсумковий матч групового етапу проти "Тоттенгема" (3:1).

Додамо, що також 9 матчів поспіль забивав у ЛЧ голландець Рууд Ван Ністелрой (2002/03, "Манчестер Юнайтед").

Кращий від них показник має лише Кріштіану Роналду - 11 матчів поспіль (2017/18, "Реал").

9 - Bayern’s Robert Lewandowski has now scored in nine consecutive @ChampionsLeague games; only Ruud Van Nistelrooy in 2003 (9) and Cristiano Ronaldo in 2018 (11) have scored in as many successive matches in the competition’s history. Phenom. #UCL pic.twitter.com/EbEuoAxjIP — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2020

Зазначимо, що зараз на рахунку польського форварда - 15 голів у турнірі сезону-2019/20, а оскільки "Баварія" зіграє 23 серпня в фіналі проти ПСЖ, то у гравця є шанси повторити або перевершити рекорд Роналду, у якого 17 забитих голів у ЛЧ за сезон.

⚽ - Most Champions League goals in a single season



17 - Cristiano Ronaldo (2013/14)

16 - Cristiano Ronaldo (2015/16)

15 - Cristiano Ronaldo (2017/18)

15 - @lewy_official (2019/20) +1

14 - Lionel Messi (2011/12)#UCL #OLFCB — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020

Огляд матчу "Баварія" - "Ліон" - на сайті офіційного мовника Ліги чемпіонів.