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Левандовський забив у кожному матчі Ліги чемпіонів сезону-2019/20

Це другий кращий результат в історії турніру.

Левандовський забив у кожному матчі Ліги чемпіонів сезону-2019/20
Роберт Левандовскі забиває третій гол у ворота "Ліона"
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Баварія" завдала поразки "Ліону" в рамках півфіналу Ліги чемпіонів (3:0).

Один з голів - на рахунку 31-річного Роберта Левандовського.

Таким чином поляк продовжив свою забивну серію в цьому турнірі. Роберт забивав голи в кожному з дев'яти матчів "Баварії" в ЛЧ цього сезону.

Єдиним поєдинком, в якому Левандовського не було в складі мюнхенців, став підсумковий матч групового етапу проти "Тоттенгема" (3:1).

Додамо, що також 9 матчів поспіль забивав у ЛЧ голландець Рууд Ван Ністелрой (2002/03, "Манчестер Юнайтед").

Кращий від них показник має лише Кріштіану Роналду - 11 матчів поспіль (2017/18, "Реал").

Зазначимо, що зараз на рахунку польського форварда - 15 голів у турнірі сезону-2019/20, а оскільки "Баварія" зіграє 23 серпня в фіналі проти ПСЖ, то у гравця є шанси повторити або перевершити рекорд Роналду, у якого 17 забитих голів у ЛЧ за сезон.

Огляд матчу "Баварія" - "Ліон" - на сайті офіційного мовника Ліги чемпіонів.

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