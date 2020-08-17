"Баварія" оновила два клубні рекорди кількості голів в одному сезоні

Фото: EPA/UPG "Баварія"

Після розгромної перемоги над "Барселоною" (8:2) в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Баварія" довела кількість забитих голів у сезоні до 155, що є новим клубним рекордом.

Попереднє досягнення трималося майже 50 років. У сезоні-1972/73 "Баварія" забила 152 м'ячі.

1️⃣5️⃣5️⃣ - @FCBayern have now scored 155 goals this season, surpassing their previous record of 152 set in 1972/73 in all competitions. #UCL #FCBayern — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 14, 2020

Крім того, в цьому розіграші Ліги чемпіонів мюнхенська команда забила вже 39 голів. Раніше найкращим показником були 33 голи в сезоні 2014/15.

Показово, що в тому сезоні баварці поступилися в півфіналі майбутньому переможцеві турніру "Барселоні" за сумою двох матчів (3:2, 0:3).