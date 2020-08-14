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Спини велогонщиків на "Критеріум Дофіне" вкрилися кривавими плямами після того, як вони потрапили під град

Стійкості спортсменам не позичати.

Під час багатоденної велогонки "Критеріум Дофіне" учасники змагань потрапили під град.

У результаті постраждали їхні спини. Фотографії їхніх ушкоджень були опубліковані в соціальних мережах.

Град почався в кінцівці другого етапу гонки. Як повідомляють очевидці, уболівальникам, які стояли вздовж дороги, довелося терміново шукати укриття.

"Критеріум Дофіне" проходить з 12 по 16 серпня у Франції. Змагання традиційно вважаються репетицією "Тур де Франс".

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