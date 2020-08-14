Під час багатоденної велогонки "Критеріум Дофіне" учасники змагань потрапили під град.
У результаті постраждали їхні спини. Фотографії їхніх ушкоджень були опубліковані в соціальних мережах.
Град почався в кінцівці другого етапу гонки. Як повідомляють очевидці, уболівальникам, які стояли вздовж дороги, довелося терміново шукати укриття.
Спины гонщиков, которые попали сегодня под град во время этапа так называемой репетиции "Тур де Франс" - "Критериума Дофине". 😢 pic.twitter.com/ZeAAG7v4wh— Tia (@tia1988) August 13, 2020
🌩 Crazy weather at the finish of stage 2 at the #Dauphine 🇫🇷, happy to report all our guys finished safely.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0DZnPy0KRn— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 13, 2020
"Критеріум Дофіне" проходить з 12 по 16 серпня у Франції. Змагання традиційно вважаються репетицією "Тур де Франс".