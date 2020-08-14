Стійкості спортсменам не позичати.

Під час багатоденної велогонки "Критеріум Дофіне" учасники змагань потрапили під град.

У результаті постраждали їхні спини. Фотографії їхніх ушкоджень були опубліковані в соціальних мережах.

Спины гонщиков, которые попали сегодня под град во время этапа так называемой репетиции "Тур де Франс" - "Критериума Дофине". 😢 pic.twitter.com/ZeAAG7v4wh — Tia (@tia1988) August 13, 2020

🌩 Crazy weather at the finish of stage 2 at the #Dauphine 🇫🇷, happy to report all our guys finished safely.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0DZnPy0KRn — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 13, 2020

Град почався в кінцівці другого етапу гонки. Як повідомляють очевидці, уболівальникам, які стояли вздовж дороги, довелося терміново шукати укриття.

"Критеріум Дофіне" проходить з 12 по 16 серпня у Франції. Змагання традиційно вважаються репетицією "Тур де Франс".