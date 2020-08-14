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Клуб Бекгема підписав чемпіона світу-2018

Блез Матюйді змінив Турин на Майамі.

Блез Матюїді
Фото: intermiamicf.com
Блез Матюїді

Футбольний клуб "Інтер Маямі", одним із співвласників якого є ексзірка "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Девід Бекгем здійснив трансфер півзахисника "Ювентуса", чемпіона світу-2018 у складі збірної Франції Блеза Матюїді, повідомляє офіційний сайт американського клубу.

33-річний футболіст приєднався до "Інтеру Маямі" на правах вільного агента. Термін контракту з хавбеком не називається.

"Для мене честь перейти в "Інтер Маямі", - цитує прес-служба американського клубу Матюїді. - Сподіваюся, ми зможемо виграти багато трофеїв разом. Для мене перехід в команду з Америки - новий виклик у кар'єрі".

У свою чергу, Бекгем згадав часи, коли вони з Матюїді виступали в одному клубі - в 2013 році за ПСЖ.

"Радий вітати в команді мого друга Блеза. І для власників, і для фанатів перехід в нашу команду володаря Кубка світу - момент для гордості. Мені ж особливо приємно, що до нас приєднався мій колишній партнер по команді", - зазначив співвласник клубу.

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