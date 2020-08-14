Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо" може пройти з глядачами

Суперкубок України 2020 року "Шахтар" - "Динамо" може відбутись з уболівальниками, повідомляє телеграм-канал "Бомбардир".

У кабінетах відбуваються жваві дискусії з приводу цього питання.

За всіма медичними протоколами та вимогами до розміщення глядачів, на матч (який відбудеться на НСК "Олімпійському") зможе потрапити близько 10 тисяч глядачів.

Це буде суто політичне рішення, оскільки зібрані гроші за квитки не дозволять покрити витрати організації для дотримання медпротоколу.

При цьому дата матчу залежить від того, як далеко "Шахтар" дійде в Лізі Європи.

Попередня дата проведення Суперкубка України - 25 серпня.

Нагадаємо, наприкінці сезону УПЛ під час матчів плей-оф за Лігу Європи глядачі частково були допущені на стадіони.