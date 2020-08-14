Жоао Феліш з сумом спостерігає за ликованням футболістів "Лейпцига"

У Лісабоні на домашній арені футбольного клубу "Спортинг" "Жозе Алваладе" пройшов другий чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів, в якому дебютант такої стадії турніру німецький РБ "Лейпциг" зустрічався з аксакалом ЛЧ мадридським "Атлетіко".

Команди, які проповідують різні філософії гри, подарували телеглядачам незабутній спектакль, в якому першу скрипку все ж грали футболісти східно-німецької команди.

Всі основні події були розіграні в другій половині зустрічі. На 51-й хвилині іспанський легіонер "Лейпцига" Дані Ольмо кивком голови замкнув крос Марселя Забітцера - 1:0.

Тут же головний тренер "Атлетика" Дієго Сімеоне прореагував на результат, випустивши на поле молоде дарування Жоао Феліша і португалець практично перевернув хід поєдинку.

Спочатку Жоао "вдихнув молоде вино в неабияк постарілі хутра" своєї команди. А потім створив і гол на 71-й хвилині. Після сольного проходу Феліш отримав у відповідь чудовий пас від Дієго Кости і був збитий у штрафному майданчику суперника.

Сам же португалець без тіні сумніву і реалізував пенальті - 1:1.

Однак перевести "матрасникам" матч хочя б в овертайм завадив рикошет після удару американського ровесника Феліша - Тайлера Адамса на 88-й хвилині - 2:1 і німецька команда склала компанію "Парі Сен-Жермен" по півфіналу турніру.

Додамо, що сьогодні відбудеться битва титанів - "Барселони" і "Баварії".