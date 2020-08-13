Трамп обізвав гравців НБА "мерзенними і тупими"

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про критику на його адресу з боку багатьох гравців НБА, назвав баскетболістів мерзенними і тупими.

"Я не помітив, щоб мене критикували гравці НБА, але я скажу, що не здивувався б, - цитує розмову Трампа з Fox Sports Radio YouTube-канал Outkick. - Деякі з них дуже дуже мерзенні і, якщо чесно, тупі. Я не помітив образ на свою адресу, але зауважив ось що: те, як вони обслуговують Китай, як вони схиляються перед Китаєм - це ганьба. Вони заробляють у нас, у США, більше, ніж в Китаї, але наша система дозволяє висловлювати невдоволення цією системою, і це дуже погано для них. Вони просто не цінують те, що мають у Штатах", - зазначив глава держави.

Раніше форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, розігрувач "Голден Стейт" Стівен Каррі і багато інших гравців публічно виступали з критикою Трампа.