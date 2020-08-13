У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У Києві з 17 серпня посилять карантин
У Києві з 17 серпня посилять карантин
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
ГоловнаСпорт

Трамп обізвав гравців НБА "мерзенними і тупими"

І все через їхні виступи в Китаї.

Трамп обізвав гравців НБА "мерзенними і тупими"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про критику на його адресу з боку багатьох гравців НБА, назвав баскетболістів мерзенними і тупими.

"Я не помітив, щоб мене критикували гравці НБА, але я скажу, що не здивувався б, - цитує розмову Трампа з Fox Sports Radio YouTube-канал Outkick. - Деякі з них дуже дуже мерзенні і, якщо чесно, тупі. Я не помітив образ на свою адресу, але зауважив ось що: те, як вони обслуговують Китай, як вони схиляються перед Китаєм - це ганьба. Вони заробляють у нас, у США, більше, ніж в Китаї, але наша система дозволяє висловлювати невдоволення цією системою, і це дуже погано для них. Вони просто не цінують те, що мають у Штатах", - зазначив глава держави.

Раніше форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, розігрувач "Голден Стейт" Стівен Каррі і багато інших гравців публічно виступали з критикою Трампа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також