"Аталанта" була в парі хвилин від тріумфу.

У Лісабоні пройшов перший матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів між клубом українця Руслана Малиновського - "Аталантою" і "Парі Сен-Жермен".

Команди подарували вболівальникам яскравий перфоманс із захоплюючою і драматичною кінцівкою.

Вже до 11-й хвилині суперники створили ряд 100-відсоткових гольових моментів. Один вихід один на один з голкіпером Неймара чого вартий. Але, до екватора тайму рахунок залишався не відкритим.

А на 27-й хвилині хорват "Аталанти" Маріо Пашаліч миттєво підстроївся під м'яч, що відскочив і з лінії штрафного майданчика ефектно закрутив його у дальній кут воріт Кейлора Наваса - 1:0.

Надалі, італійський клуб за рахунок мобільної та організованої гри зумів нейтралізувати зусилля парижан зрівняти рахунок. Однак, активний пресинг гравців "Аталанти" мав і побічний ефект - поступово втома стала накопичуватися в ногах підопічних Джан П'єро Гасперіні.

Фото: EPA/UPG Джан П'єро Гасперіні і Ремо Фройлер

А з виходом на поле на 60-й хвилині у складі ПСЖ Киліана Мбаппе обороні "Аталанти" все важче стало стримувати атакуючий порив суперника.

Зв'язка Неймар-Мбаппе стала розривати оборонні побудови бергамасків.

Розв'язка наступила на останній хвилині основного часу матчу, коли Маркіньос виявився першим на м'ячі після невдалого удару Неймара з лінії воротарського майданчика - 1:1.

Фото: EPA/UPG Маркіньос (справа) відзначає успіх

А через 3 хвилини футболістів "Аталанти" і зовсім накрив шок після голу Еріка Шупо-Мотінга - 1:2.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе і Неймар

ПСЖ вперше з 1995 року вийшов в півфінал ЛЧ.

Сьогодні в матчі РБ "Лейпциг" - "Атлетіко" парижани дізнаються свого суперника.

Додамо, що Малиновський, який вийшов на заміну на 59-й хвилині, став одним з найгірших гравців "Аталанти" за версією Whoscored. Портал оцінив дії українця в 5,9 балів. Нижче отримали лише три футболісти: Тімоті Кастаньо, Луїс Мюріель і Хосе Паломіно.

Додамо, MVP зустрічі став Неймар з оцінкою 9,7.

Обзор поєдинку ПСЖ - "Аталанта" - на сайті офіційного мовника Ліги чемпіонів.