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Футболіста "Баварії" визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Роберт Левандовський набрав 4 очки.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

Форварда "Баварії" Роберта Левандовського визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА у твіттері.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти "Челсі" (4:1) поляк оформив дубль і віддав дві гольові передачі.

"Баварія" зустрінеться з "Барселоною" в чвертьфінальному матчі єврокубка 14 серпня. Зустріч пройде в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж". Переможець у півфіналі зустрінеться з переможцем пари "Манчестер Сіті" - "Ліон".

Відзначимо, що Левандовський вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії ЛЧ. Роберт за весь час виступів у єврокубку забив 66 м'ячів.

Перше місце з великим відривом утримує форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (131 гол). Слідом за ним іде капітан "Барселони" Ліонель Мессі (115). На третьому місці в рейтингу - колишній гравець мадридського "Реала" і німецького "Шальке" Рауль (71).

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