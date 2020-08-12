Ломаченко готовий пожертвувати своєму суперникові пів мільйона доларів задля проведення бою, - ЗМІ

На кону стоять чотири пояси.

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився зменшити свій гонорар за бій проти чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Команди двох чемпіонів продовжують переговори про поєдинок за чотири чемпіонські пояси.

За повідомленням ringpolska.pl, Ломаченко готовий зі свого гонорару віддати до 500 тис. доларів Лопесу. Якщо це станеться, то український боксер у результаті заробить близько 2,5 млн дол.

У свою чергу, гонорар американця може збільшитися до 1,75 млн.

Якщо домовитися з Лопесом не вдасться, то Top Rank готує для Ломаченка резервного суперника. Це буде пуерториканець Фелікс Вердехо.