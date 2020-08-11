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Ломаченко віддає частину свого гонорару Лопесу, щоб той погодився на об'єднавчий бій

Так досягається компроміс.

Ломаченко віддає частину свого гонорару Лопесу, щоб той погодився на об'єднавчий бій
Василь Ломаченко і Теофімо Лопес
Фото: fightnews.info

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився зменшити свій гонорар за бій проти чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

"Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб закінчити переговори. Але ми ніколи не урізуємо нікого нижче від мінімуму. Цифра, яку ви бачили в 3,5 млн доларів як гонорар Ломаченкові, не надто далека від істини", - цитує главу промоутерської компанії Top Rank Боба Арума boxingnews24.

"Я розраховую завершити переговори з Теофімо найближчим часом", - заявив промоутер.

Нагадаємо, що об'єднувальний поєдинок Ломаченка і Лопеса заплановано на 3 жовтня. Поки що контракт не підписано, оскільки американець не задоволений запропонованими 1,2 млн дол. за бій.

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