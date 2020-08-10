"Ювентус" звільнив головного тренера

На наступний день після "Піррової перемоги" "Ювентуса" над "Ліоном" (2:1) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що не дозволила туринському клубу за сумою двох зустрічей вийти в наступний раунд турніру (перший матч в Ліоні - 0:1), керівництво "Ювентуса" оголосило про розставання з головним тренером Мауріціо Саррі.

"Футбольний клуб "Ювентус" повідомляє, що Мауріціо Саррі залишає посаду головного тренера першої команди.

Ми дякуємо тренера за те, що він написав нову сторінку в історії "Ювентуса", вигравши 9-й титул. Це стало вершиною його особистогї подорожі, яке дозволило йому підкорити весь італійський футбол ", - йдеться в повідомленні клубу.

На його місце призначено легенду "Мілана" і "Ювентуса", чемпіона світу-2006 Андреа Пірло, повідомляє офіційний сайт туринців.

Контракт з 41-річним італійським фахівцем підписано на два сезони - до 30 червня 2022 року.