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"Ювентус" расстается с главным тренером

Массимилиано Аллегри по окончанию сезона покинет пост наставника "бьянконери".

"Ювентус" расстается с главным тренером
Массимилиано Аллегри
Фото: EPA/UPG

"Ювентус" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Массимилиано Аллегри, который покинет команду после завершения текущего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Завтра президент клуба Андреа Аньелли и Аллегри проведут совместную пресс-конференцию, отмечается в коммюнике.

Напомним, Аллегри был назначен наставником "Ювентуса" в июле 2014 года.

За 5 лет работы в Турине выиграл 5 чемпионских титулов Серии A и 4 Кубка Италии, став первым менеджером в пяти сильнейших лигах Европы, выигравшим четыре "золотых дубля" подряд.

Всего Аллегри с "Ювентусом" завоевал 11 трофеев.

Однако главная задача выполнена не была: команда не выиграла Лигу Чемпионов.

"Ювентус" дважды при Аллегри играл в финале Лиги Чемпионов, но оба раза проиграл- в 2015 году "Барселоне" (1:3) и в 2017 "Реалу" (1:4).

Отметим, что 7 июня 2017 года Аллегри продлил свой контракт с "Юве" до 2020 года.

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