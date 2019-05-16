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Дело "Манчестер Сити" передали в Арбитражную палату УЕФА: клубу грозит годовой бан в Лиге Чемпионов

Чемпион Англии выступил с официальным заявлением.

Дело "Манчестер Сити" передали в Арбитражную палату УЕФА: клубу грозит годовой бан в Лиге Чемпионов
Манчестер Сити
Фото: EPA/UPG

В УЕФА продолжается расследование в отношении "Манчестер Сити", который подозревают в финансовых махинациях.

16 мая стало известно, что дело передано в Арбитражную палату УЕФА. Если клуб признают виновным в нарушении правил финансового фейр-плей (FFP), то "горожан" могут на год лишить права участвовать в Лиге Чемпионов.

Руководство чемпионов Англии выступило с заявлением о том, что опровергает все обвинения, но готово всячески помогать следствию, чтобы доказать свою невиновность.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" разочарован, но не удивлен тем, что главный следователь CFCB IC (Следственная палата органа финансового контроля клубов УЕФА) Ив Летерм направил дело в Арбитражную палату. "Манчестер Сити" абсолютно уверен в положительном результате, когда дело будет рассмотрено независимым судебным органом.

Обвинение в финансовых нарушениях остается полностью ложным, а CFCB IC игнорирует неопровержимые доказательства, предоставленные футбольным клубом "Манчестер Сити".

Решение содержит ошибки, неправильные толкования и путаницы, в основном вызванные отсутствием надлежащей правовой процедуры. Много вопросов остаются нерешенными. Футбольный клуб "Манчестер Сити" считает это совершенно неудовлетворительным, ограниченным и враждебным процессом", - сообщается на официальном сайте клуба.

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