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У "Зорі" виявлено випадок зараження коронавірусом гравця збірної України

Тест Дмитра Іванісеня дав позитивний результат.

У "Зорі" виявлено випадок зараження коронавірусом гравця збірної України
Дмитро Іванісеня
Фото: Footboom

У складі бронзового призера минулого чемпіонату - "Зорі" - виявлено одиничний випадок зараження коронавірусом, повідомляє офіційний сайт луганчан.

Захворів футболіст збірної України Дмитро Іванісеня. Хавбек занедужав ще 6 серпня. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. За його результатами діагностовано COVID-19.

Футболіста відправили на двотижневий карантин. Зазначають, що самопочуття гравця добре. Сам футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Дмитро перебуває під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом йому проведуть повторний тест.

Додамо, що команда і тренерський штаб пройшли додаткові тести, всі вони виявилися негативними.

Нагадуємо, у двох гравців столичного "Динамо" виявили COVID-19. 

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