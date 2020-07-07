"Зоря" звинуватила суддів в упередженості та знущанні з клубу

Луганська "Зоря" вважає, що вона не дорахувалася щонайменше 10 очок через свавілля суддівського корпусу.

Зокрема, в рамках 29-го туру чемпіонату України луганчани втратили очки в зустрічі проти "Олександрії" (2:2).

Поєдинок запам'ятався неоднозначними рішеннями головного арбітра Катерини Монзуль. Їй закидають, що вона не побачила офсайду в гравця "Олександрії" Шастала в епізоді з призначеним на ньому пенальті у другому таймі.

Після поєдинку пресслужба "Зорі" на офіційному сайті вибухнула критикою на погане суддівство:

"Останнім часом склалася тенденція, що футбольний клуб "Зоря" потерпає від неякісного арбітражу та упередженого ставлення з боку суддівського корпусу.

Простежується ця тематика далеко не в одній зустрічі. Загострення пристрастей та боротьба за друге місце дають про себе знати. Передусім у ставленні до одного з найстаріших клубів країни з боку арбітрів. І сьогодні на цій темі потрібно зупинитися детально, а не мовчати".

Крім поєдинку з "Олександрією", пресслужба згадала поєдинки проти київського "Динамо", "Десни" та тих самих "олександрійців" у матчі 24-го туру.

На думку "Зорі", якби не "суддівське свавілля", то команда вже давно вирішила б усі питання в боротьбі за "срібло".

Також луганський клуб поскаржився, що в Україні так і не навчилися користуватися VAR.