Директор УПЛ заявив, що "Карпати" виключать із Прем'єр-ліги

В інших матчах за участю львів'ян буде розписаний "плюс-мінус".

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив, що "Карпати" не дограють нинішній сезон Favbet Ліги через проблеми з фінансами.

За його словами, львівський клуб має і борг перед УПЛ в розмірі мільйона гривень.

"Завтра ми передаємо офіційне звернення в КДК. Ми всі прекрасно розуміємо, що "Карпати" будуть виключені з УПЛ, а в решті матчів буде розписаний "плюс-мінус" [технічні перемоги/поразки].

Ми були з ними на постійному зв'язку під час епідемії. Коли вони виходили вже після карантину, ми проводили зустрічі з командами другої шістки. Клуби були готові покрити частину витрат "Карпат" під час їх виїзду, наприклад, на тренувальні поля", - цитує Дикого footboom.com.

"Процедурою атестації зараз займається УАФ, але у "Карпат" є заборгованість і перед УПЛ - 1 млн гривень. І все ж якби клуб показав шляхи погашення цих боргів, мирові угоди, то всi пішли б назустріч "Карпатам" і дали б їм атестат. Якщо "Карпати" позбавлять професійного статусу, то всі гравці львівського клубу отримають статус вільних агентів", - зазначив функціонер.

Додамо, що "Карпатам" відмовили у видачі атестата, необхідного для участі в наступному сезоні Favbet Ліги, зважаючи на наявність загального боргу в розмірі 5 млн дол.

Нагадаємо, що львівський клуб не зміг зіграти у двох виїзних матчах чемпіонату проти "Маріуполя" (1 липня в рамках 24-го туру і 5 липня в рамках 29-го туру).

При цьому керівництво "зелено-білих" підтвердило, що через фінансові проблеми клуб не зможе дограти сезон, але при цьому виключає варіант з банкрутством. "Леви" мають намір почати наступний сезон у Першій лізі.