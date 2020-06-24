Комитет арбитров УАФ вынес вердикт по скандальному судейству матча "Динамо" – "Колос"

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем заседании рассмотрел судейство матча 27-го тура Favbet Лиги между "Динамо" и "Колосом" (2:1).

В итоге, Комитет арбитров признал правильными решения рефери Сергея Бойко.

Напомним, в поединке, который состоялся в Киеве, Бойко назначил 4 пенальти (по 2 – в ворота каждой из команд) и на 62-й минуте оставил в меньшинстве "Колос", удалив Кирилла Петрова.

По мнению Комитета, арбитр допустил лишь две ошибки в матче, которые были исправлены с помощью системы VAR. Первый эпизод - падения Беньямина Вербича на 76-й минуте, после чего Бойко указал на 11-метровую отметку. Однако после просмотра видеоповтора пенальти был отменен.

Вторым неправильным решением Бойко стал эпизод с фолом Ефремова на Де Пене в штрафной площади "Колоса". Арбитр встречи продолжил матч, но изменил свое мнение после пересмотра момента, назначив пенальти.

Остальные три пенальти, которые поставил Бойко, были назначены верно, включая дисциплинарные санкции для игроков.