Фото: nascar.com/

Гонщик Team Penske Райан Блэйни выиграл гонку NASCAR GEICO 500 в Талладеге. Эта победа стала для 26-летнего американца первой в сезоне.

Судьба этапа решилась в овертайме.

Пелотон возглавил Кевин Харвик. Но Блэйни смог вырваться вперед. Выйдя из последнего поворота, на победу претендовали несколько гонщиков.

В результате контактной борьбы сам Райан отправил в отбойник одного из своих конкурентов. А для определения победителя все же потребовался фотофиниш.

WHAT. A. FINISH. Retweet to congratulate Ryan @Blaney on his WIN at Talladega! pic.twitter.com/GfNSc7g7mB — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) June 22, 2020

В итоге вторым стал Рикки Стенхаус-младший на Chevrolet. Он уступил Блэйни 0,007 секунды. На финишной линии передние бамперы их машин разделил всего один фут. Третье место занял Эрик Альмирола на Ford.