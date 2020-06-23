Гонщик Team Penske Райан Блэйни выиграл гонку NASCAR GEICO 500 в Талладеге. Эта победа стала для 26-летнего американца первой в сезоне.
Судьба этапа решилась в овертайме.
Пелотон возглавил Кевин Харвик. Но Блэйни смог вырваться вперед. Выйдя из последнего поворота, на победу претендовали несколько гонщиков.
В результате контактной борьбы сам Райан отправил в отбойник одного из своих конкурентов. А для определения победителя все же потребовался фотофиниш.
В итоге вторым стал Рикки Стенхаус-младший на Chevrolet. Он уступил Блэйни 0,007 секунды. На финишной линии передние бамперы их машин разделил всего один фут. Третье место занял Эрик Альмирола на Ford.
WHAT. A. FINISH. Retweet to congratulate Ryan @Blaney on his WIN at Talladega! pic.twitter.com/GfNSc7g7mB— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) June 22, 2020