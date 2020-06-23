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Гонка NASCAR завершилась аварией: победителя определял фотофиниш

0,007 секунд разделили победу и поражение.

Фото: nascar.com/

Гонщик Team Penske Райан Блэйни выиграл гонку NASCAR GEICO 500 в Талладеге. Эта победа стала для 26-летнего американца первой в сезоне.

Судьба этапа решилась в овертайме. 

Пелотон возглавил Кевин Харвик. Но Блэйни смог вырваться вперед. Выйдя из последнего поворота, на победу претендовали несколько гонщиков.

В результате контактной борьбы сам Райан отправил в отбойник одного из своих конкурентов. А для определения победителя все же потребовался фотофиниш.

В итоге вторым стал Рикки Стенхаус-младший на Chevrolet. Он уступил Блэйни 0,007 секунды. На финишной линии передние бамперы их машин разделил всего один фут. Третье место занял Эрик Альмирола на Ford.

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