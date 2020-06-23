В рамках заключительного матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве "Динамо" принимало явного аутсайдера верхней подгруппы – "Колос".

На удивление матч получился очень упорным. По-видимому, у хозяев много эмоций и сил забрали матчи с "Зарей" в чемпионате и полуфинал в Кубке Украины против "Миная".

Поединок был отмечен множеством падений футболистов в штрафных площадях, подсказками VAR и красной карточкой.

В итоге, арбитр встречи Сергей Бойко в матче назначил 4 пенальти, распределив их в равных долях между командами.

Реализация 11-метровых и выявила победителя матча – киевляне использовали свои шансы на сто процентов, а гости только на половину – 2:1 и "Динамо" продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице.