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Матч "Динамо" – "Колос" отметился четырьмя пенальти, удалением и спорным судейством

Киевляне одержали минимальную победу.

Матч "Динамо" – "Колос" отметился четырьмя пенальти, удалением и спорным судейством
"Динамо" - "Колос"
Фото: ФК Динамо

В рамках заключительного матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве "Динамо" принимало явного аутсайдера верхней подгруппы – "Колос".

На удивление матч получился очень упорным. По-видимому, у хозяев много эмоций и сил забрали матчи с "Зарей" в чемпионате и полуфинал в Кубке Украины против "Миная".

Поединок был отмечен множеством падений футболистов в штрафных площадях, подсказками VAR и красной карточкой.

В итоге, арбитр встречи Сергей Бойко в матче назначил 4 пенальти, распределив их в равных долях между командами.

Реализация 11-метровых и выявила победителя матча – киевляне использовали свои шансы на сто процентов, а гости только на половину – 2:1 и "Динамо" продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице.

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