"Львов" назначил главным тренером специалиста из Грузии

Сегодня на базе ПФК "Львов" в Винниках команде был представлен новый главный тренер. Им стал грузинский специалист Георгий Цецадзе, сообщает пресс-служба "горожан".
Помогать ему будут Виталий Шумский и Игорь Рипновский.
О деталях контракта не сообщается.
Последним местом работы 45-летнего грузинского специалиста был "Сабурдало". Также в Грузии Цецадзе работал с "Дилой", "Локомотивом" и "Самтредией". С последней он в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии.
Напомним, что на посту наставника львовян Цецадзе заменил Егише Меликяна, у которого завершился контракт.