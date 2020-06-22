"Львов" назначил главным тренером специалиста из Грузии

Сегодня на базе ПФК "Львов" в Винниках команде был представлен новый главный тренер. Им стал грузинский специалист Георгий Цецадзе, сообщает пресс-служба "горожан".

Помогать ему будут Виталий Шумский и Игорь Рипновский.

О деталях контракта не сообщается.

Последним местом работы 45-летнего грузинского специалиста был "Сабурдало". Также в Грузии Цецадзе работал с "Дилой", "Локомотивом" и "Самтредией". С последней он в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии.

Напомним, что на посту наставника львовян Цецадзе заменил Егише Меликяна, у которого завершился контракт.