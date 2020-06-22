В Украинской Премьер-лиге уволен очередной главный тренер

ПФК "Львов" принял решение не продлевать контракт с главным тренером клуба Эгише Меликяном, сообщает пресс-служба "горожан".

40-летний армянский специалист покинул клуб в связи с истечением договора, уточняется в коммюнике.

Отмечается, что вместе с Меликяном клуб покинул и весь тренерский штаб.

Меликян возглавил "Львов" в октябре прошлого года. Под его руководством команда провела 15 матчей в Favbet Лиге, в которых сумела победить лишь в трех матчах.

На данный момент, львовский клуб отчаянно борется за прописку в УПЛ, расположившись на предпоследнем месте нижней шестерки. В следующем туре 27 июня состоится львовское дерби. Номинальными хозяевами будут "Карпаты", которые замыкают турнирную таблицу.