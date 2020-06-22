Вряд ли Андрес мечтал, чтобы его запечатлели в гипсе обнаженным.

На родине Андреса Иньесты в Альбасете презентовали его статую, которую подготовили к десятилетию исторического гола легенды испанского футбола против сборной Нидерландов в финале Чемпионата мира-2010.

Торжественное открытие памятника должно было состояться 11 июля, в день, когда будет отмечаться десятая годовщина победы Испании на чемпионате мира в Южной Африке, но из-за пандемии коронавируса торжественное мероприятие перенесли на следующий год.

Но саму статую показали – на ней Андрес, который еще не "повесил бутсы на гвоздь" и успешно выступает за японский "Виссел Кобе", был представлен в обнаженном виде.

😳 Nuevo lío con la estatua de un futbolista... ¡esta vez le ha tocado a INIESTA! 🤣



El Ayuntamiento de Albacete insiste en que es un boceto... pic.twitter.com/BiWUtY5e1X — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2020

Естественно, такое смелое решение авторов не могло понравится, как самому Иньесте, так и почитателям его таланта. Негатив вокруг статуи заставил ее создателей пересмотреть свое концептуальное решение, и они "одели" футболисту шорты.

Сам 36-летний Иньеста уже успел отреагировать на изменения, поблагодарив за то, что его статую одели.

Gracias por ponerme pantalones

😂😂😉😅 pic.twitter.com/pLJ8XJEz9C — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) June 20, 2020

"Спасибо за то, что надели шорты", - написал футболист в своем аккаунте в twitter, добавив несколько веселых смайлов.