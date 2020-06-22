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На скандальную статую Иньесты скульптор "надел" шорты

Вряд ли Андрес мечтал, чтобы его запечатлели в гипсе обнаженным.

На скандальную статую Иньесты скульптор "надел" шорты
Андрес Иньеста
Фото: LEIZA DIARIO AS

На родине Андреса Иньесты в Альбасете презентовали его статую, которую подготовили к десятилетию исторического гола легенды испанского футбола против сборной Нидерландов в финале Чемпионата мира-2010.

Торжественное открытие памятника должно было состояться 11 июля, в день, когда будет отмечаться десятая годовщина победы Испании на чемпионате мира в Южной Африке, но из-за пандемии коронавируса торжественное мероприятие перенесли на следующий год.

Но саму статую показали – на ней Андрес, который еще не "повесил бутсы на гвоздь" и успешно выступает за японский "Виссел Кобе", был представлен в обнаженном виде.

Естественно, такое смелое решение авторов не могло понравится, как самому Иньесте, так и почитателям его таланта. Негатив вокруг статуи заставил ее создателей пересмотреть свое концептуальное решение, и они "одели" футболисту шорты.

Сам 36-летний Иньеста уже успел отреагировать на изменения, поблагодарив за то, что его статую одели.

"Спасибо за то, что надели шорты", - написал футболист в своем аккаунте в twitter, добавив несколько веселых смайлов.

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