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"Шахтер" четвертый раз подряд стал чемпионом Украины

Горняки оформили титул волевой победой над "Александрией".

Донецкий "Шахтер" в субботу досрочно стал чемпионом Украины по футболу, обыграв в Киеве "Александрию" со счетом 3:2 и набрав 71 очко.

За пять туров до завершения турнира "Шахтер" оторвался от идущего вторым "Динамо" на 19 очков. У киевлян есть матч в запасе, но они все равно уже не смогут догнать лидера.

Это уже 13-й титул донецкой команды. Раньше "Шахтер" становился чемпионом Украины в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014 и 2017-2019 годах.

Это первая победа в чемпионате Украины для португальского тренера "Шахтера" Луиша Каштру. Его предшественник Паулу Фонсека выигрывал чемпионат Украины три раза, румын Мирча Луческу - восемь раз, еще одно чемпионство "Шахтер" завоевал при Невио Скале.

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