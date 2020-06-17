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Еще один легионер "Динамо" покинет команду по окончанию сезона

Йосип Пиварич вернется в родное "Динамо".

Еще один легионер "Динамо" покинет команду по окончанию сезона
Йосип Пиварич
Фото: ua-football.com

Хорватский крайний защитник "Динамо" Йосип Пиварич по окончанию сезона покинет киевский клуб, сообщает xsport.ua, ссылаясь на хорватский ресурс nogometne-vijesti.hr.

31-летний вице-чемпион мира-2018 не получил от киевлян предложения о лонгации действующего контракта, срок соглашения которого истекает в конце этого месяца.

Хорватская пресса сватает Пиварича в родное для него загребское "Динамо".

Нынешний сезон Йосип почти весь пропустил из-за травмы, сыграв лишь в одном матче Украинской Премьер-лиги.

После возвращения в строй проигрывает конкуренцию по позиции игроку сборной Украины Виталию Миколенко.

Отметим, что в нынешнем сезоне стан "Динамо" покинули такие легионеры, как Сидклей, Карлос Самбрано, Тамаш Кадар и Жерсон Родригеш (аренда).

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