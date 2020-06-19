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ГлавнаяСпорт

Один из самых титулованных клубов НБА ввел должность директора по расовому равенству

Сотрудникам "Лос-Анджелес Лейкерс" будут рассказывать о проблеме расизма.

Один из самых титулованных клубов НБА ввел должность директора по расовому равенству
Карида Браун
Фото: nba.com

Руководство 16-кратных чемпионов НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс" приняло в штат доцента кафедры социологии и афроамериканских исследований Калифорнийского университета Кариду Браун на должность директора по расовому равенству, сообщает пресс-служба НБА.

Отмечается, что доктор Браун создаст для игроков и персонала специальную программу, которая будет посвящена проблеме расизма.

"Новый директор будет помогать нашим сотрудникам фокусироваться на расовом равенстве. Наш клуб хочет быть активным участником движения, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию", - заявили в "Лейкерс".

Напомним, что по всему миру под лозунгом Black Lives Matter ("Черные жизни важны") продолжаются протесты против расизма.

Митинги начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойд.

Ранее сообщалось, что легенда НБА Майкл Джордан пожертвует 100 млн долларов на борьбу с расизмом.

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