Роналду установил личный антирекорд

Криштиану впервые в клубной карьере проиграл второй финал подряд.

Роналду во второй раз подряд "пролетел" мимо Кубка

Накануне "Наполи" в противостоянии с "Ювентусом" в 6-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии (0:0, по пенальти 4:2).

Таким образом, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей клубной карьере проиграл два финала подряд, сообщает Squawka Football.

Напомним, 22 декабря 2019 года "Ювентус" с Криштиану в составе проиграл "Лацио" в Суперкубке Италии (1:3). Примечательно, что в обоих проигранных финалах португальцу не удалось отличиться.

Роналду сыграл в 34-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах текущего сезона, в которых забил 25 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, матчи Серии А возобновятся 22 июня. Свой первый после рестарта сезона поединок "Старая синьора" проведет в Болонье.