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ATP и WTA обнародовали официальный календарь – US Open cтартует в августе, "Ролан Гаррос" пройдет в сентябре

Вслед за футболом возвращается и теннис.

ATP и WTA обнародовали официальный календарь – US Open cтартует в августе, "Ролан Гаррос" пройдет в сентябре

Организаторы АTP и WTA на своих официальных сайтах обнародовали календарь своих туров, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Откроют Тур женщины – турнир в Палермо стартует 3 августа.

Мужской теннис возобновится 14 августа. Два оставшихся в сезона мэйджора - US Open и "Ролан Гаррос" стартуют 31 августа и 27 сентября соответственно.

Полный календарь ATP-Tour:

  • 14 августа – Вашингтон
  • 22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
  • 31 августа – US Open
  • 8 сентября – Китцбюэль
  • 13 сентября – Мадрид
  • 20 сентября – Рим
  • 27 сентября – "Ролан Гаррос"

Полный календарь WTA-Tour:

  • 3 августа – Палермо
  • 10 августа – уточняется
  • 21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
  • 31 августа – US Open
  • 7 сентября – Стамбул
  • 14 сентября – Мадрид
  • 21 сентября – Рим, Страсбург
  • 28 сентября – "Ролан Гаррос"
  • 5 октября – Сеул
  • 12 октября – Пекин
  • 19 октября – Ухань, Наньчан
  • 26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
  • 2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио
  • 9 ноября – Итоговый турнир
  • 16 ноября – Малый итоговый турнир
  • 23 ноября – Гуанчжоу
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