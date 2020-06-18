ATP и WTA обнародовали официальный календарь – US Open cтартует в августе, "Ролан Гаррос" пройдет в сентябре

Вслед за футболом возвращается и теннис.

Организаторы АTP и WTA на своих официальных сайтах обнародовали календарь своих туров, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Откроют Тур женщины – турнир в Палермо стартует 3 августа.

Мужской теннис возобновится 14 августа. Два оставшихся в сезона мэйджора - US Open и "Ролан Гаррос" стартуют 31 августа и 27 сентября соответственно.

Полный календарь ATP-Tour:

14 августа – Вашингтон

22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

31 августа – US Open

8 сентября – Китцбюэль

13 сентября – Мадрид

20 сентября – Рим

27 сентября – "Ролан Гаррос"

Полный календарь WTA-Tour: