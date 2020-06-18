ATP и WTA обнародовали официальный календарь – US Open cтартует в августе, "Ролан Гаррос" пройдет в сентябре

Организаторы АTP и WTA на своих официальных сайтах обнародовали календарь своих туров, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Откроют Тур женщины – турнир в Палермо стартует 3 августа.
Мужской теннис возобновится 14 августа. Два оставшихся в сезона мэйджора - US Open и "Ролан Гаррос" стартуют 31 августа и 27 сентября соответственно.
Полный календарь ATP-Tour:
- 14 августа – Вашингтон
- 22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
- 31 августа – US Open
- 8 сентября – Китцбюэль
- 13 сентября – Мадрид
- 20 сентября – Рим
- 27 сентября – "Ролан Гаррос"
Полный календарь WTA-Tour:
- 3 августа – Палермо
- 10 августа – уточняется
- 21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
- 31 августа – US Open
- 7 сентября – Стамбул
- 14 сентября – Мадрид
- 21 сентября – Рим, Страсбург
- 28 сентября – "Ролан Гаррос"
- 5 октября – Сеул
- 12 октября – Пекин
- 19 октября – Ухань, Наньчан
- 26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
- 2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио
- 9 ноября – Итоговый турнир
- 16 ноября – Малый итоговый турнир
- 23 ноября – Гуанчжоу