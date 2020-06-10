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Официально: Федерер пропустит остаток теннисного сезона-2020

Роджер продолжает процесс восстановления после травмы.

Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG
Роджер Федерер

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер заявил, что пропустит остаток текущего сезона, потому что не успевает восстановиться после травмы колена.

"Дорогие фанаты, я надеюсь, что вы в безопасности и здоровы.

Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в сезоне-2017, я планирую воспользоваться вынужденной паузой, чтобы на 100% быть готовым играть на высшем уровне. Я буду скучать по моим фанатам и соревнованиям, но я с нетерпением жду своего возвращения на корт в начале сезона-2021.

С наилучшими пожеланиями, Роджер", - написал 38-летний швейцарец в Twitter.

Напомним, Федерер перенес операцию на правом колене в феврале текущего года.

Добавим, что Forbes признал Роджера самым высокооплачиваемым спортсменом года.

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