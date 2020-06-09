Итальянская Серия А пойдет на радикальные меры в случае заражения игрока COVID-19

В случае новых заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клуба Серии А, чемпионат Италии, рестарт которого запланирован на 20 июня, будет остановлен, сообщило издание Corriere dello Sport со ссылкой на слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины.

Вместе с тем, если чемпионат придется остановить, то разыграют плей-офф за чемпионство, места в еврокубках и в зоне вылета. Каким именно образом будут избираться команды для участия в этих мини-турнирах - не сообщается.

При этом предусмотрено создание экспертной группы, которая будет призвана определять степень вины руководства клуба и наказания.

Издание сообщает, что клубы Серии А недовольны таким сценарием, назвав его авторитарным.