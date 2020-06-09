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В Киеве за минувшие сутки подтвердили 33 новых случая заболевания коронавирусом

При этом выздоровело 37 человек. 

В Киеве за 8 июня подтвердили 33 новых случая заболевания COVID-19. Этот показатель ниже, чем в предыдущие дни, сообщил на своей странице в Facebook советник мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко.

Однако это число все равно превышает установленный Кабмином показатель инцидентности, поэтому столица пока не может перейти на следующие этапы ослабления карантинных ограничений.

В КГГА также сообщили, что за минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у одного врача. Двое пациентов умерли. Общее количество заболевших - 3253, летальных исходов - 79. Выздоровели 925 киевлян, в том числе 37 - за 8 июня.

Самое большое количество заболевших за минувшие сутки подтвердили в Святошинском (7), Оболонском и Подольском районах (по 5).

Напомним, что Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантина. 

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