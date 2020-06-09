Мезотерапия (гомеомезотерапия)

Мезотерапия является одной из наиболее популярных в косметологии услуг. Эта процедура позволяет улучшить состояние кожи лица благодаря инъекциям специальных “коктейлей”. В их состав могут входить аминокислоты и полисахариды, растительные ингредиенты, гиалуроновая кислота, витамины и микроэлементы, соли, нуклеотиды и нуклеозиды, ферменты и коферменты.

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В гомеомезотерапии используются гомеопатические препараты.

Для каждого конкретного случая мезококтейль готовится по определенному рецепту таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное воздействие на кожу.

Мезотерапия является отличным способом доставить лекарственное средство именно в нужный слой кожи благодаря использованию игл разной длины при введении мезококтейля.

Также мезотерапия используется для питания волос и восстановления их после выпадения.

Преимущества мезотерапии

Инъекции мезококтейлей вводятся на разной глубине, воздействуя на определенные точки и участки.

Благодаря процедурам мезотерапии достигается омолаживающее воздействие:

• кожа увлажняется и подтягивается;

• обеспечивается лифтинг-эффект;

• уменьшается количество морщин;

• улучшается цвет и рельеф лица.

Еще одно преимущество данного метода — высокая эффективность в борьбе с акне благодаря выраженному антисептическому, антиоксидантному и иммуностимулирующему воздействию. Этот метод очищения кожи является комфортным для пациента и практически безболезненным. Состояние кожи улучшается буквально после первой процедуры, а по окончанию курса можно оценить выраженный оздоровительный и лифтинговый эффект.

Мезотерапия для борьбы с возрастными изменениями кожи

Мезотерапия обеспечивает ощутимый лифтинг-эффект, разглаживает морщины и устраняет другие признаки старения. Кроме того, этот метод стимулирует обменные процессы в коже и обеспечивает ее защиту от негативных внешних факторов.

Этот эффект достигается благодаря разнонаправленному воздействию компонентов “коктейля”, которые питают клетки эпидермиса и дермы, восстанавливают гидратацию и активируют ряд биохимических реакций, вследствие чего повышается синтез необходимых нуклеиновых кислот и протеинов. Внешне это проявляется в повышении эластичности и упругости кожи, выравнивании ее цвета.

Мезотерапия против акне

Мезококтейли, направленные на борьбу с акне, содержат препараты, которые в комплексе позволяют существенно улучшить состояние кожи:

• иммуностимулирующие компоненты помогают справиться с патогенной микрофлорой и другими негативными факторами;

• витамины стимулируют обновление клеток кожи;

• антиоксиданты предотвращают вред, наносимый коже свободными радикалами;

• местные антибиотики борются с бактериями;

• противовоспалительный компонент снимает покраснения и раздражения.

Эффект от мезотерапии после акне заметен уже после первой процедуры: кожа становится более ровной и гладкой, воспалительный процесс стихает, исчезает жирный блеск и становятся менее заметными рубцы и пятна.

Мезотерапия против купероза

Мезотерапия позволяет эффективно справиться с проявлениями купероза на его начальной стадии. Она улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов и благодаря этому выравнивается цвет кожи, а покраснения уходят.

Мезотерапия волос и кожи

Мезотерапия также активно применяется для восстановления здоровья волос и кожи головы. Введение мезококтейля позволяет «разбудить» спящие луковицы волос и тем самым усилить их рост, а усиление питания корней дает возможность улучшить состояние волос.

Мезотерапия эффективно устраняет следующие проблемы:

• ломкость волос;

• очаговую или диффузную алопецию;

• сухость или наоборот повышенную жирность кожи головы.

Эффект буквально от нескольких процедур мезотерапии проявляется в ускорении роста волос, увеличении их густоты и объема.

Преимущества мезотерапии

Основное преимущество мезотерапии — индивидуальный подход, позволяющий обеспечить именно тот эффект, который необходим в данном случае. Например, если по результатам консультации с косметологом основная потребность пациента — это увлажнение кожи, то может быть достаточно мезотерапии монокомпонентным препаратом — гиалуроновой кислотой.

В своей практике использую всегда гомеомезотерапию в сочетании с мезококтейлями ( или биоревитализантами). Эффект выраженнее и продолжительнее!

Индивидуальный подход к омоложению, схемы профилактики и коррекции морщин, комплексное лечение целлюлита, выпадение волос, купероз – постараюсь найти самое лучшее решение .