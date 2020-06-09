Мезотерапия (гомеомезотерапия)

В гомеомезотерапии используются гомеопатические препараты.
Для каждого конкретного случая мезококтейль готовится по определенному рецепту таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное воздействие на кожу.
Мезотерапия является отличным способом доставить лекарственное средство именно в нужный слой кожи благодаря использованию игл разной длины при введении мезококтейля.
Также мезотерапия используется для питания волос и восстановления их после выпадения.
Преимущества мезотерапии
Инъекции мезококтейлей вводятся на разной глубине, воздействуя на определенные точки и участки.
Благодаря процедурам мезотерапии достигается омолаживающее воздействие:
• кожа увлажняется и подтягивается;
• обеспечивается лифтинг-эффект;
• уменьшается количество морщин;
• улучшается цвет и рельеф лица.
Еще одно преимущество данного метода — высокая эффективность в борьбе с акне благодаря выраженному антисептическому, антиоксидантному и иммуностимулирующему воздействию. Этот метод очищения кожи является комфортным для пациента и практически безболезненным. Состояние кожи улучшается буквально после первой процедуры, а по окончанию курса можно оценить выраженный оздоровительный и лифтинговый эффект.
Мезотерапия для борьбы с возрастными изменениями кожи
Мезотерапия обеспечивает ощутимый лифтинг-эффект, разглаживает морщины и устраняет другие признаки старения. Кроме того, этот метод стимулирует обменные процессы в коже и обеспечивает ее защиту от негативных внешних факторов.
Этот эффект достигается благодаря разнонаправленному воздействию компонентов “коктейля”, которые питают клетки эпидермиса и дермы, восстанавливают гидратацию и активируют ряд биохимических реакций, вследствие чего повышается синтез необходимых нуклеиновых кислот и протеинов. Внешне это проявляется в повышении эластичности и упругости кожи, выравнивании ее цвета.
Мезотерапия против акне
Мезококтейли, направленные на борьбу с акне, содержат препараты, которые в комплексе позволяют существенно улучшить состояние кожи:
• иммуностимулирующие компоненты помогают справиться с патогенной микрофлорой и другими негативными факторами;
• витамины стимулируют обновление клеток кожи;
• антиоксиданты предотвращают вред, наносимый коже свободными радикалами;
• местные антибиотики борются с бактериями;
• противовоспалительный компонент снимает покраснения и раздражения.
Эффект от мезотерапии после акне заметен уже после первой процедуры: кожа становится более ровной и гладкой, воспалительный процесс стихает, исчезает жирный блеск и становятся менее заметными рубцы и пятна.
Мезотерапия против купероза
Мезотерапия позволяет эффективно справиться с проявлениями купероза на его начальной стадии. Она улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов и благодаря этому выравнивается цвет кожи, а покраснения уходят.
Мезотерапия волос и кожи
Мезотерапия также активно применяется для восстановления здоровья волос и кожи головы. Введение мезококтейля позволяет «разбудить» спящие луковицы волос и тем самым усилить их рост, а усиление питания корней дает возможность улучшить состояние волос.
Мезотерапия эффективно устраняет следующие проблемы:
• ломкость волос;
• очаговую или диффузную алопецию;
• сухость или наоборот повышенную жирность кожи головы.
Эффект буквально от нескольких процедур мезотерапии проявляется в ускорении роста волос, увеличении их густоты и объема.
Преимущества мезотерапии
Основное преимущество мезотерапии — индивидуальный подход, позволяющий обеспечить именно тот эффект, который необходим в данном случае. Например, если по результатам консультации с косметологом основная потребность пациента — это увлажнение кожи, то может быть достаточно мезотерапии монокомпонентным препаратом — гиалуроновой кислотой.
В своей практике использую всегда гомеомезотерапию в сочетании с мезококтейлями ( или биоревитализантами). Эффект выраженнее и продолжительнее!
Индивидуальный подход к омоложению, схемы профилактики и коррекции морщин, комплексное лечение целлюлита, выпадение волос, купероз – постараюсь найти самое лучшее решение .