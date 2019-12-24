Главный орган молодости и здоровья – внеклеточный матрикс

Напомню лишь некоторые функции внеклеточного матрикса:
1. Обеспечение функционирования каждой клетки:
-«внутренняя циркуляция»
-транспорт веществ
-депо жидкости
-«молекулярное сито»
2. Большая защитная система:
-нейтрализация свободных радикалов
-поддержание теплового баланса организма
3. Психосоматическая и соматическая регуляция:
-поддержание биоритмов
-кратковременная генетическая память
- холистический принцип “ карты организма”
Говоря простым языком. Матрикс, это место, в котором живет клетка. Когда мы рождаемся, это прозрачная жидкость. А с возрастом, по мере накопления в-токсинов, он превращается в вязкий плотный гель. Что же засоряет матрикс?
Так как мы с вами часть биологической системы, то синтетические фармпрепараты, токсины из еды, воды, продуктов питания, все, что организм не в состоянии вывести, он депонирует в матриксе. Там же депонируются и хронические воспалительные процессы. Все это нарушает (изменяет) соотношение в здоровом организме кислот (которое должно составлять 20%) и щелочей (80%).
В случае не физиологичных больших потоков кислот: вредные привычки – курение, сидячий образ жизни, шипучие напитки, приверженность богатой протеинами диете, злоупотребление сахаром, нарушение питьевого режима. Эта кислота хранится в матриксе, что вскоре приводит к повышенной кислотности всего организма!
Напомню, оптимальный уровень Рh крови 7.35-7.45. А чашки кофе 2.50 (а ведь бывает 10 чашек кофе в день. Стареем, потому что закисаем.
В такой среде любят жить бактерии, вирусы и грибы (Организм замедляет метаболизм, чтобы не захлебнуться в кислоте (Закисленность сопровождает все заболевания костей (остеопороз) и хронические воспалительные заболевания. Закисленные люди имеют землистый оттенок кожи, часто усеянную папилломами, хлоазмами.
Во внеклеточном матриксе живут коллагеновые и эластиновые волокна в гиалуроновой кислоте. Коллаген отвечает за прочность. Эластин за упругость.
С возрастом с этими волокнами происходят поломки и повреждения, сшивки (это мертвый коллаген и эластин). При склеивании волокон образуются перекрестные морщины. Сшивки коллагена вызывают фиброз (провалы, приклеивание как бы тканей).
Призываю к разумному подходу к здоровью.
Все оздоровительные и омолаживающие процедуры начинайте ОЧИСТКИ МАТРИКСА.
Воду пить 30 грамм на килограмм веса.
Питание с акцентом на зеленые коктейли.
Физическая активность.
Препараты Лимфомиозот и галиум, Омовит и полинорм, гуна лимфо и гуна матрикс.
Подготовить себя сначала, сделать физиологичным омоложение.
Подробности на консультации.
Любви и счастья!