Главный орган молодости и здоровья – внеклеточный матрикс

Врачи биологической медицины уделяют этому органу ключевое значение для поддержания организма в здоровье и красоте. Важнее в клетке даже не ее ядро, а среда, в которой живет клетка. Ведь есть места, где нет четкой границы между плазматической мембраной клетки и внеклеточным матриксом.

Внеклеточный или межклеточный матрикс – это разновидность соединительной ткани. Внеклеточный матрикс составляет 80% тела, а клетки лишь 20%.

Фото: chistka-organizma.com

Напомню лишь некоторые функции внеклеточного матрикса:

1. Обеспечение функционирования каждой клетки:

-«внутренняя циркуляция»

-транспорт веществ

-депо жидкости

-«молекулярное сито»

2. Большая защитная система:

-нейтрализация свободных радикалов

-поддержание теплового баланса организма

3. Психосоматическая и соматическая регуляция:

-поддержание биоритмов

-кратковременная генетическая память

- холистический принцип “ карты организма”

Говоря простым языком. Матрикс, это место, в котором живет клетка. Когда мы рождаемся, это прозрачная жидкость. А с возрастом, по мере накопления в-токсинов, он превращается в вязкий плотный гель. Что же засоряет матрикс?

Так как мы с вами часть биологической системы, то синтетические фармпрепараты, токсины из еды, воды, продуктов питания, все, что организм не в состоянии вывести, он депонирует в матриксе. Там же депонируются и хронические воспалительные процессы. Все это нарушает (изменяет) соотношение в здоровом организме кислот (которое должно составлять 20%) и щелочей (80%).

В случае не физиологичных больших потоков кислот: вредные привычки – курение, сидячий образ жизни, шипучие напитки, приверженность богатой протеинами диете, злоупотребление сахаром, нарушение питьевого режима. Эта кислота хранится в матриксе, что вскоре приводит к повышенной кислотности всего организма!

Напомню, оптимальный уровень Рh крови 7.35-7.45. А чашки кофе 2.50 (а ведь бывает 10 чашек кофе в день. Стареем, потому что закисаем.

В такой среде любят жить бактерии, вирусы и грибы (Организм замедляет метаболизм, чтобы не захлебнуться в кислоте (Закисленность сопровождает все заболевания костей (остеопороз) и хронические воспалительные заболевания. Закисленные люди имеют землистый оттенок кожи, часто усеянную папилломами, хлоазмами.

Во внеклеточном матриксе живут коллагеновые и эластиновые волокна в гиалуроновой кислоте. Коллаген отвечает за прочность. Эластин за упругость.

С возрастом с этими волокнами происходят поломки и повреждения, сшивки (это мертвый коллаген и эластин). При склеивании волокон образуются перекрестные морщины. Сшивки коллагена вызывают фиброз (провалы, приклеивание как бы тканей).

Призываю к разумному подходу к здоровью.

Все оздоровительные и омолаживающие процедуры начинайте ОЧИСТКИ МАТРИКСА.

Воду пить 30 грамм на килограмм веса.

Питание с акцентом на зеленые коктейли.

Физическая активность.

Препараты Лимфомиозот и галиум, Омовит и полинорм, гуна лимфо и гуна матрикс.

Подготовить себя сначала, сделать физиологичным омоложение.

Подробности на консультации.

Любви и счастья!