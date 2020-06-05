Чому потрібна кримінальна відповідальність за насильство проти лікарів

Один з нещодавніх прикладів. На проспекті Романа Шухевича двоє нетверезих молодих людей понівечили автомобіль бригади лікарів та побили водія. Поки медики надавали допомогу хворому, хулігани вирвали в машині дзеркала, пом'яли кузов. Поліція спрацювала на відмінно – хуліганів затримали. Але, скоріш за все, максимум, що їм загрожує – це штраф.

У Сполучених Штатах та Європі триває хвиля насильства. Вочевидь, частина суспільства таким чином компенсує психологічний стрес, викликаний карантинними обмеженнями та економічною кризою. В Україні, на щастя, ми не маємо масових заворушень, але все частіше фіксуємо випадки на перший погляд абсолютно безглуздих насильницьких дій. На жаль, дуже часто жертвами такого насилля стають медики.

Фото: Lb.ua

Тому час нарешті визнати, що самовіддані люди, які рятують наше життя, самі потребують допомоги та захисту держави.

Сьогодні в законодавстві немає норм, які б встановлювали відповідальність за напад на медика чи фармацевта. За завдання поліцейському під час виконання ним службових обов’язків навіть легких тілесних ушкоджень загрожує до 5 років позбавлення волі. Але якщо неадекватна людина здійме руку на медика, йому можуть присудити лише штраф.

Нещодавно лікарі міста Дніпро створили петицію з вимогою від Верховної Ради ухвалити закони, які б захищали лікарів та фельдшерів «швидкої» від нападів. За словами автора петиції Радія Шевченка, в кожному другому випадку лікарі швидкої допомоги приїжджають на виклик до людей у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Юристи рекомендують фельдшерам швидкої викликати поліцію. Однак поки приїдуть патрульні, зазвичай конфлікт вже завершується. Петиція не набрала необхідної кількості голосів. Та проблема існує, її потрібно вирішувати.

Проблему збільшення нападів на лікарів під час пандемії фіксують по всьому світу. За словами президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера під час виступу на Раді безпеки ООН, з початку пандемії в березні в 13 країнах зафіксовано 208 нападів на медиків, які працюють з COVID-19. При цьому, ймовірно, фактичні цифри значно вищі.

Ми розробили законопроєкт № 3560, який передбачає введення кримінальної відповідальності для людей, що вчиняють насильницькі дії стосовно медичних працівників або фармацевтів.

Зокрема, ми пропонуємо доповнити Кримінальний Кодекс України трьома новими статтями.

за вбивство або замах на вбивство медпрацівника або фармацевта при виконанні обов'язків мінімальне покарання становитиме 9 років тюремного ув'язнення, максимальне – довічне;

захоплення медпрацівників в заручники буде каратись строком від 8 до 15 років позбавлення волі;

за погрози на адресу лікарів зловмисник може позбутися волі на строк до двох років, а за легкі тілесні ушкодження – на 3 роки.

На останньому засіданні Комітету з питань здоров’я нації ми рекомендували профільному Комітету з питань правоохоронної діяльності якнайшвидше його розглянути та внести до порядку денного Верховної Ради. Міністерство охорони здоров’я попередньо проєкт Закону також підтримало.

За останній час ми розробили та затвердили цілу низку законодавчих актів, спрямованих на матеріальну підтримку та захист медиків під час пандемії COVID-19. Ми прирівняли медпрацівників, смерть яких настала внаслідок захворювання на коронавірус, до військових, які загинули внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час виконання військової служби. У випадку інвалідності, яка викликана ускладненнями захворювання, медики мають право на велику суму компенсації від держави. Вирішується питання відчутного підвищення зарплатні медичних працівників, яке відбудеться вже влітку цього року.

Але тепер час захистити медиків не лише від COVID-19, але й від небезпечних представників Homo sapiens.

Якщо за напад на медпрацівників будуть карати більш жорстко, то, впевнений, і випадків насильства стане значно менше.