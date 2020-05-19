Порошенко: законом о страховании обвели вокруг пальца врачей

"Вы страхуете от того, чего в принципе быть не может".

Врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он призвал парламент проголосовать за изменения в закон о страховании медработников в случае заболевания коронавирусом и обеспечить выплаты всем медикам, кто заболел COVID-19.

«Скажите, пожалуйста, как могло так случиться, что врачей на переднем крае борьбы с коронавирусом чиновники не ценят, не уважают и не защищают? Как могло случиться, что из того, что наобещано медикам в видеороликах, не выполнены почти ничего. Только по состоянию на сейчас, и то по непроверенной информации, только 14 регионов выплатили 300% надбавку, которую мы с вами приняли в этом зале. И то только за март - а сейчас третья декада мая», - сообщил Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» напомнил, что предложения фракции по страхованию медиков были искажены альтернативным законопроектом от монобольшинства. «Обвели вокруг пальца врача, который к клятве Гиппократа относится гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку, вы предлагаете врачу умереть. Из закона убрана ключевая норма - выплаты в случае заражения во время противодействия коронавирусу. Еще одно ваше издевательское требование - инвалидность. Но до сих пор никто не стал инвалидом во всем мире от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе быть не может. И вам безразлично, что каждый пятый инфицированный сейчас в Украине - это врач», - отметил Петр Порошенко.

«Может произойти чудо: вдруг президент наложит вето на соответствующий законопроект, и вернет его с предложением быть честными с врачами. Но, к сожалению, я не верю в чудеса», - отметил пятый Президент.

Он призвал зарегистрировать соответствующий законопроект «Европейской Солидарности», который также поддержали фракции «Голос» и «Батькивщина».

«Этот законопроект об обязательном страховании медиков в случае заболевания коронавирусом. Если власть не защитила врачей, власть тем больше должна платить за последствия собственного равнодушия, небрежности и некомпетентности», - убежден Порошенко.

«Подчеркиваю, что мы как оппозиция не остаемся в стороне. В пустозвонстве чиновников находим и поддерживаем любые рациональные зерна. Наша команда поставила в больницы 115 тыс. защитных костюмов. Закупили и на этой неделе передадим десятки тысяч высокоэффективных тестов от швейцарской компании Ля Рош. Но как оппозиция мы не можем делать все за власть, у которой абсолютное большинство и абсолютная ответственность за защиту Украины», - отметил лидер «Европейской Солидарности».