Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были записаны "в содружестве с украинскими спецслужбами"

Он потребовал извинений от тех, кто обвинял его в подыгрывании пророссийским силам.

Дмитрий Гордон выступил с заявлением в связи с реакцией общественности на его интервью с бывшим "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Журналист утверждает, что интервью были записаны "в содружестве с украинскими спецслужбами".

Гордон назвал "недальновидными, необразованными, непонимающими" тех, кто "поспешил заклеймить" его "позором".

"Только что на моем YouTube-канале закончилась трансляция интервью с террористом Гиркиным. У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который известен своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором. Сейчас под моим офисом продолжается акция неопознанных объектов, которые протестуют против так называемого протаскивания в украинское общественное и журналистское пространство сепаратистов и террористов. Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами", - заявил он.

Журналист подчеркнул, что до этого момента "никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с их участием на территории Украины".

"Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне за помощь Украине в расследовании громких дел", - сказал Гордон.

Он также потребовал извинений от тех, кто обвинял его в подыгрывании пророссийским силам.

"Я официально заявляю: всем, кто писал, что я разгоняю "зраду"; всем, кто призывал меня убить, распять и сжечь, будет стыдно. Я официально обращаюсь к тем ребятам, которые пришли под мой офис и разрисовали асфальт, вывески: у вас есть время до утра, чтобы все стереть и исправить. Я понимаю, что вы были в неведении, понимаю, что после моего заявления вы измените свое мнение, но это не давало вам никакого морального права так себя вести. Мы задокументировали всех, кто участвовал в незаконных акциях… Поэтому я еще раз повторяю: все, что вы наделали, нужно убрать до 9 утра. Ответственность - на каждом из вас", - сказал Гордон.

Он обратился к государственным органам Украины с просьбой "как можно скорее и активнее документировать факты российской агрессии в Крыму и на Донбассе", чтобы "гаагский процесс завершился для Украины победой".

Ранее в Офисе генерального прокурора интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным назвали "ценной информацией", которая будет приобщена к уголовным производствам.