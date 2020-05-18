С начала пандемии 115 тысяч защитных костюмов для медиков от Порошенко переданы в больницы по всей Украине

115000 медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину средства Фонда Порошенко и компании Рошен уже переданы в больницы по всей Украине. Защитные костюмы от Порошенко бесплатно получили более 100 медицинских учреждений. Об этом говорится на сайте "Европейской солидарности".

«Если в первой волны мы передавали эти костюмы опорным больницам, которые встречают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам, и областным больницам широкого профиля. Все - чтобы врачи были защищены», - сказала сопредседатель фракции« Европейская Солидарность», Ирина Геращенко, которая передала защитные костюмы больницам Черкасской области.

Кроме того, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией "Рошен", уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры, которые передали в 5 больниц.

Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.

«В период пандемии каждый аппарат - на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июнь-июль купить аппарат ИВЛ. Мы не знаем, какой будет ситуация с вирусом. Так что вместо того чтобы ждать на июнь-июль, мы имеем отремонтирован аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место», - рассказывает директор КНП Иршавской районной больницы на Закарпатье Сергей Караслай.

Также Петр Порошенко выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

«Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F.Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов», - сообщил Петр Порошенко.

В рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания "Рошен" волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 000 украинцев.