Порошенко: вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Более трех четвертей века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва решила геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Боль крымских татар - это боль всех украинцев. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с Родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых - загнали в зоны спецпоселения на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири.

Десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и настойчивую борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, а именно генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем русский оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания", - отметил Порошенко.

При этом он отметил, что на днях, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которому и началась депортация, российские оккупанты подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина.

"Это открытое издевательство следует трактовать только как угрозу крымскотатарский народ от Кремля: «Можем повторить». Какая же реакция украинской власти? Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады. Это и изменения в Конституцию и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа", - рассказал экс-президент.