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Меджлис призвал зажечь свечу вечером 17 мая в память о депортированных крымских татарах

На здании Кабмина и Офиса президента покажут тематическую видео-инсталляцию.

Меджлис призвал зажечь свечу вечером 17 мая в память о депортированных крымских татарах
Фото: Макс Требухов

Меджлис призвал поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой и зажечь свечу в окне 17 мая в 21:00 в память о депортированных крымских татарах.

"Новейшая история украинского и крымскотатарского народов пронизана катастрофами, которые едва не бросили их в бездну забвения. Даты памяти жертв совершенных против наших народов преступлений чередуются друг за другом. Поклонимся вместе памяти миллионов жертв гонений, преследований, убийств, насильственных депортаций, Голодомора, организованных и проведенных Москвой", - написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в фейсбук.

По случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который в Украине отмечают 18 мая, на здании Офиса президента и Кабинета министров вечером 17,18 и 19 мая также покажут световую видео-инсталляцию.

"Проект напомнит всем о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа", - отметили в Министерстве временно оккупированных территорий.

Напомним, насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания произошло в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

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