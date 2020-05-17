Автоматическая фиксация превышения скорости в Киеве начнется 1 июня

На начальном этапе будут работать 50 камер в столице и возле нее.

Система автоматической фиксации превышения скорости в Киеве, которую планировали запустить с 1 мая, начнет работу в начале лета.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Планируется запуск 1 июня. Отсрочка была по причине вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно было обеспечивать печать "писем счастья". Плюс зал, в котором находится одновременно около 20 полицейских на небезопасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить всех остальных. Поэтому мы решили на месяц отложить запуск этой системы", - сказал замминистра.

По его словам, на начальном этапе в этой системе будут работать 50 видеокамер в столице и на трассах возле Киева. В этом году планируется подключить еще 220 камер, а в целом система рассчитана на 6 тысяч устройств.

"Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят собственника автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если собственник автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его заплатить штраф. В таком случае админпротокол будет составляться на лицо, которое было за рулем", - сказал Геращенко.

На первом этапе камеры будут фиксировать скорость, позже добавят проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Однако саму систему видеофиксации так и не развернули. В МВД жаловались на дороговизну проекта.