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​В воскресенье в Киеве без существенных осадков, до +18 градусов

Максимальную температуру прогнозируют в южных областях - до +21 градуса.

​В воскресенье в Киеве без существенных осадков, до +18 градусов
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

17 мая в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, небольшая гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах, Моршине, Трускавце, Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью в Карпатах +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов, в Моршине и Трускавце ночью +2...+4 градуса, днем +14...+16 градусов, в Сваляве ночью +5...+7 градусов, днем 14...+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +14...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +4...+9 градусов, днем +14...+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью также без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +4...+9 градусов, днем +15...+20 градусов.

В южных областях также переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем +16...+21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +8...+10 градусов, днем +17...19 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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