В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
ГлавнаяОбществоЖизнь

Канадская полицейская миссия передала Нацгвардии Украины 17 тыс. респираторов

Их передадут бойцам, охраняющих больницы.

Канадская полицейская миссия передала Нацгвардии Украины 17 тыс. респираторов
Фото: ngu.gov.ua

Канадская полицейская миссия в Украине передала 17 тыс. респираторов для личного состава Национальной гвардии Украины, которая привлекается к выполнению задач по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

Отмечается, что груз (17 тыс. респираторов) доставили в место дислокации 25-й бригады по охране общественного порядка, где присутствовали руководитель Канадской полицейской миссии в Украине (CPMU) Джон Робин и начальник военно-медицинского управления ГУ Нацгвардии Олег Михайлик.

"Мы рады помочь Нацгвардии Украины и заинтересованы в развитии сотрудничества с ней. Для нас важно, что мы можем помочь сохранить здоровье вашим бойцам, ведь у Канады сейчас аналогичные вызовы, и это нам близко, это признак тесного партнерства между нашими странами", - сказал Робин.

Михайлик, в свою очередт, отметил, что респираторы будут использовать во время несения службы по охране общественного порядка и медучреждений, определенных для размещения граждан на лечение или обсервацию.

Фото: ngu.gov.ua

Напомним, 13 мая сообщалось, что Командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан вылечился от коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также