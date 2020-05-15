Канадская полицейская миссия в Украине передала 17 тыс. респираторов для личного состава Национальной гвардии Украины, которая привлекается к выполнению задач по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

Отмечается, что груз (17 тыс. респираторов) доставили в место дислокации 25-й бригады по охране общественного порядка, где присутствовали руководитель Канадской полицейской миссии в Украине (CPMU) Джон Робин и начальник военно-медицинского управления ГУ Нацгвардии Олег Михайлик.

"Мы рады помочь Нацгвардии Украины и заинтересованы в развитии сотрудничества с ней. Для нас важно, что мы можем помочь сохранить здоровье вашим бойцам, ведь у Канады сейчас аналогичные вызовы, и это нам близко, это признак тесного партнерства между нашими странами", - сказал Робин.

Михайлик, в свою очередт, отметил, что респираторы будут использовать во время несения службы по охране общественного порядка и медучреждений, определенных для размещения граждан на лечение или обсервацию.

Фото: ngu.gov.ua

Напомним, 13 мая сообщалось, что Командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан вылечился от коронавируса.