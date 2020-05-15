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В киевском ресторане задержали группировку, вымогавшую $20 тыс. у бизнесмена

Шестерым рекетирам грозят тюремные сроки.

В киевском ресторане задержали группировку, вымогавшую $20 тыс. у бизнесмена

В Киеве полицейские задержали преступную группировку, которая вымогала у бизнесмена 20 тыс. долларов, угрожая убийством.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"К правоохранителям обратился руководитель финансовой компании. Он сообщил, что на протяжении длительного времени группа мужчин требует от него 20 000 долларов США, которые он якобы им задолжал. Мужчина не соглашался на требования вымогателей, пока они не перешли от словесных угроз к избиению, угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая о реальности их угроз, он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ходе расследования полицейскиее установили организатора и всех участников группировки, это - шестеро жителей Киева. В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района оперативники всех их задержали. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали банду рэкетиров, в которую входили сотрудники полиции и СБУ.

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