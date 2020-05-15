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​В киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату после замечания об отсутствии маски

После задержания у него обнаружили и изъяли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

​В киевском супермаркете мужчина угрожал взорвать гранату после замечания об отсутствии маски
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Один из посетителей супермаркета в Соломенском районе Киева после замечания об отсутствии маски достал из кармана гранату и угрожал ее взорвать.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным мужчиной и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и начал им угрожать. По указанному адресу выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина находился в супермаркете без медицинской маски, и охранник попросил ее надеть.Проигнорировав замечание, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату.

"38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату «РГД-5» и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов", - сообщили правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Мужчине тепперь грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который закрылся в ресторане в Винниках возле Львова и угрожал подорвать его гранатой.

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