Украинские полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся домой на следующей неделе

Из Чили в Украину удалось отправить участников годовой 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой вернутся члены сезонного отряда со станции "Академик Вернадский", сообщили в Министерстве образования и науки.

Полярники вылетели из аэропорта Сантьяго в ночь на 15 мая. В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

"В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших парней и девушек еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве", - сообщил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Со станции "Академик Вернадский" полярники отправились еще 24 апреля. Зимовальный отряд работал там почти 13 месяцев, сезонный - около трех. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - протоки Дрейка - участники экспедиции прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней назад они прилетели в столицу Чили, Сантьяго.

После возвращения в Украину полярники пройдут двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, что на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" умер один из участников 25-й экспедиции - повар Василий Омелянович. По предварительной информации, он совершил самоубийство.