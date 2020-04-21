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Украинские полярники прибыли в Антарктиду после обсервации

Предыдущая команда передаст станцию 25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

Украинские полярники прибыли в Антарктиду после обсервации
Украинские полярники прибыли в Антарктиду
Фото: mon.gov.ua

Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиду.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались станции «Академик Вернадский». После шести дней пути на корабле команда прибыла на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) сегодня, 21 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станции сейячас сложные погодные условия - очень ветрено и снежно.

Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней будет разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около шести фур запасов продуктов, приборов и горючего.

После разгрузки судна предыдущая команда передаст станцию 25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Напомним, полярники отправились на станцию еще 16 марта, но не смогли добраться в Антарктиду и были вынуждены 20 марта вернуться в Киев из-за эпидемии. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла тесты на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции COVID-19 не обнаружили.

30 марта Украине удалось доставить полярников в Чили, откуда они продолжили свой путь на корабле.

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