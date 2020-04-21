Госпитализированы три человека из обеих машин.

Фото: rv.npu.gov.ua

Во вторник ночью возле районного центра Дубровица в Ровенской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Skoda Octavia.

На сайте полиции говорится, что полицейские ехали по дороге Городище - Ровно - Староконстантинов. В них сзади врезался ехавший на высокой скорости автомобиль BMW X5.

От удара служебное авто слетело в кювет, а внедорожник перевернулся.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

В результате ДТП в больницу доставлены трое человек. 25-летний водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и госпитализирован в реанимацию. Он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. У него взяли образцы крови на анализ.

32-летний и 36-летний полицейские госпитализированы в хирургическое отделение с ушибами позвоночника и сотрясением.

Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК).