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На Донбассе погиб лейтенант Андрей Шинкарук

С начала суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня, еще 3 украиснких военных ранены.

Во время обстрелов в Донбассе 20 апреля погиб выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного лейтенант Андрей Шинкарук.

Об этом сообщил бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус.

"Сегодня на востоке Украины от рук врагов, которые ничего не чтят, даже праздник Воскресения Господнего, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного", - написал епископ Степан Сус на своей странице в фейсбуке.

Штаб ООС в вечерней сводке сообщал, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения, еще один - погиб.

Позже в штабе ООС сообщили, что 20 апреля российские оккупанты в четвертый раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время вражеских обстрелов украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

"Боец был доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 апреля на Донбассе не было потерь, а 18 апреля ранения получили трое военных.

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