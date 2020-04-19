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Накануне Пасхи боевики пять раз обстреляли позиции ООС, трое раненых

Противник выпустил 11 мин из тяжелой артиллерии вблизи Луганского.

Накануне Пасхи боевики пять раз обстреляли позиции ООС, трое раненых
Фото: EPA/UPG

В субботу, 18 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты совершили пять обстрелов, в результате которых ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг днем применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружения боевых машин пехоты.

На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Отмечается, что агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

В Пасхальное воскресенье российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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